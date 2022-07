Finisce con l'auto contro un albero: 26enne grave al Maggiore

Un 26enne di Langhirano è rimasto intrappolato nella sua auto dopo aver terminato la sua corsa contro un albero. Per cause ancora in corso d'accertamento, poco prima delle 2:30 sulla strada per Neviano, l'uomo ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada e nello schianto ha riportato diversi traumi. E' ricoverato nell'area Codici Rossi del Pronto Soccorso di Parma, dove è stato trasportato dall'autoambulanza della Croce Azzurra.