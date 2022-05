Si fingono carabinieri ed entrano in casa di anziani derubandoli di oro e contanti

Nell'ultima settimana, tra Parma e provincia i carabinieri hanno sventato tre truffe effettuate ai danni di anziani con modalità differenti. In una si è utilizzato l'espediente del sedicente avvocato, nell'altra i protagonisti sono stati i finti tecnici di alucne società, nell'ultima finti appartenenti alle Forze dell’Ordine.

A Parma, due sconosciuti sono riusciti a entrare all'interno di un'abitazione dopo essersi spacciati per appartententi alle forze dell'ordine. Raggirati i proprietari, si sono impossessati di oggetti d’oro e denaro contante fuggendo a bordo della loro auto. Dopo un periodo di totale assenza del fenomeno, è tornata la preoccupazione da parte dell’Arma dei Carabinieri che, in seguito a quanto è successo nelle ultime ore, invita tutti a tenere alta l'attenzione.

"Per tale motivo, prima di aprire la porta bisogna controllare dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, accertatevi della sua identità e qualifica. Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare, soprattutto se siete soli - scrivono i carabinieri in una nota - e non mandate i bambini ad aprire la porta. Non chiamate utenze telefoniche fornite da tali interlocutori, perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice. Tenete a disposizione un'agenda con i numeri di pubblica utilità e dei vicini. Gli espedienti per entrare in casa sono tanti. I truffatori si spacciano per operatori di enti vari e, con la scusa di perdite di gas, rischio inquinamento e radioattività, controllo immondizia differenziata, vi invitano a mettere tutti i soldi e gioielli in una busta e riporli in un luogo da loro indicato (ad esempio il frigorifero): è un raggiro per rubarveli. A volte i truffatori esibiscono un falso tesserino di riconoscimento. Altre volte usano uniformi contraffatte. Un Carabiniere non vi chiederà mai di consegnargli del denaro o altri valori per cauzioni, risarcimenti di incidenti stradali. Le Forze di Polizia operano di norma in divisa ed utilizzano autovetture di servizio, ben riconoscibili. Falsi amici: se vi avvicina o vi telefona qualcuno che sostiene di essere mandato dai vostri figli o nipoti o da un altro vostro congiunto e vi chiede denaro, è una truffa! Non consegnate denaro a nessuno, non credete ad alcun interlocutore con cui venite fatti parlare al telefono e che si spaccia per un vostro congiunto. Nel dubbio non aprite e chiamate sempre il 112".