Finto volantino del Ministero dell'Interno affisso sui portoni delle case: attenzione alla truffa

In alcuni condomini di Parma e provincia sono stati affissi alcuni finti volantini firmati dal Ministero dell'Interno dove si chiede ai non residenti di lasciare le proprie abitazioni. Numerose segnalazioni di questo tipo stanno arrivando alla Questura di Parma. Attenzione: è una truffa. La polizia consiglia di non aprire a nessuno ed eventualmente di chiamare il 113 per segnalare la presenza dei falsi manifesti. Il Ministero del'lnterno non si occupa di contratti di affitto o altre questioni connesse.