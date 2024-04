Piena del fiume Enza, livelli attesi superiori alla soglia 3

La piena del Torrente Enza è in propagazione verso valle, con livelli attesi superiori alla soglia 3 alla stazione idrometrica di Sant'Ilario d'Enza. Al momento a Sorbolo viene stimata superiore a soglia 2. Le precipitazioni delle ultime ore, ancora in atto sul settore centro-occidentale della regione, stanno generando rapidi incrementi da monte sui fiumi Enza e Secchia. Nelle prossime ore si prevedono residue precipitazioni in transito sul settore orientale delle ragione.