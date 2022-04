Focolaio Covid in una casa di riposo del Parmense: 24 positivi

Focolaio covid in una casa di riposo in provincia di Parma. Come conferma il Servizio Igiene Pubblica di Ausl, sono sette gli operatori contagiati e 17 gli ospiti, in tutto 24 positivi. Tra gli ospiti, due non risultano vaccinati. Sono 12 gli asintomatici, mentre gli altri 5 hanno presentato sintomi respiratori ma non vi è alcun ricovero. Tutto sembra essere partito il 18 marzo, quando è stata riscontrata la positività in un operatore. Il giorno successivo sono stati effettuati i tamponi antigenici rapidi in struttura e sono emerse altre 15 positività. Il 30 marzo sono stati effettuati i tamponi molecolari a tutti gli ospiti, in concomitanza alle guarigioni e sono emerse altre sette positività.