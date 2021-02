Focolaio nella casa di riposo 'Giuseppe Verdi' di Tabiano dopo il vaccino: 44 contagiati

Focolaio di Covid-19 all'interno della casa per anziani Giuseppe Verdi di Tabiano. Sono infatti risultati positivi ai tamponi ben 36 ospiti - su un totale di 54 - e 8 operatori sui 23 presenti. Il totale del numero di contagiati è quindi 44. In seguito ai risultati positivi dei primi tamponi, a cui sono stati sottoposti anziani ed operatori della struttura, è scattato il protocollo previsto dall'Ausl che ha previsto l'effettuazione dei tamponi per tutti gli ospiti e per tutti i lavatori. Il 6 febbraio, all'interno della struttura, si era concluso il ciclo vaccinale con la somministrazione delle dosi per il richiamo. Non si registra, per ora, nessun ricovero in ospedale: le Unità speciali di continuità assistenziale stanno monitorando la situazione.

