Foglio di via a firma del questore a un 34enne nigeriano

Durante i sevizi di controllo del territorio all'interno del parco pubblico Falcone e Borsellino, il personale delle volanti ha notato un uomo che si aggirava al suo interno con modalit che hanno insospettito gli agenti. Dopo aver notato che le pattuglie della Polizia di Stato si stavano avvicinando, l'uomo si è dato precipitosamente alla fuga cercando di far perdere le sue tracce ed eludendo il controllo. Inseguito dagli agenti è stato fermato poco distante dal parco e sottoposto a controlli. L'uomo, identificato per un 34enne nigeriano domiciliato a Reggio Emilia, è stato trovato in possesso, nascosta all'interno di un pacchetto di sigarette, di una modica quantità di "marijuana". Droga sequestrata.

Inoltre, tenuto conto che rientra nel modus operandi degli spacciatori avere al seguito solo esigue quantità di sostanza stupefacente in modo da potersene disfare facilmente e in considerazione del fatto che l'uomo è già noto alle Forze di Polizia per essere stato più volte tratto in arresto in passato, per possesso di sostanza stupefacente detenuta ai fini di spaccio, gli Agenti della Divisione Anticrimine hanno notificato al 34enne un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritornare nel Comune di Parma, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di 3 anni.