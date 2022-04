Foglio di via per un ragazzo di vent'anni: non potrà tornare a Parma per tre anni

Weekend di controlli a Parma. Il Questore Massimo Macera ha disposto un voglio di via obbligatorio per un ragazzo di 20 anni residente in provincia. Per tre anni non potrà tornare in città perché, insieme ad altri ragazzi, stazionava presso le fermate del parcheggio Toschi. Il 20enne è solito frequentare persone con precedenti e per questo motivo è stato ritenuto socialmente pericoloso e nei suoi confronti è scattato il divieto di tornare nel comune di Parma per i prossimi tre anni. Per i controlli sul territorio sono state disposte tre pattuglie di polizia, una della Scientifica, due pattuglie dei carabinieri, una della Guardia di Finanza e due pattuglie di Polizia Locale. Sono stati controllati numerosi giovani e sono state identificate 91 persone.