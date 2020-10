Folle inseguimento a Sala Baganza: bloccata un'auto, dentro oro e contanti

Sventato un furto in un'abitazione a Salsomaggiore. I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, sono stati allertati dalla Centrale Operativa: tre persone, in nottata, hanno cercato di accedere al capanno degli attrezzi da giardino nella proprietà di un residente. L'intervento dei Carabinieri, con diverse pattuglie, ha messo in fuga i ladri che per dileguarsi più velocemente hanno abbandonato gli “attrezzi del mestiere”. A Sala Baganza, le pattuglie della locale stazione Carabinieri e della stazione di Collecchio dopo un lungo inseguimento, per le vie del paese, hanno invece bloccato una Audi RS6 rubata a Milano nel 2011. Gli occupanti, sono riusciti a scappare per le vie del centro. All’interno del mezzo sono stati trovati e sequestrati oggetto in oro, denaro contante e arnesi atti allo scasso.

