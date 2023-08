Folle inseguimento in centro, fermato 43enne: 13 verbali e una multa da 2000 a suo carico

Durante il penultimo week end di agosto sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il crimine diffuso. Numerosi sono stati i posti di controllo predisposti lungo le principali arterie di accesso alla città. Le volanti, nella serata del 20 agosto, hanno denunciato un cittadino filippino di 43 anni per guida in stato di ebrezza e resistenza Pubblico Ufficiale dopo che l’uomo non si è fermato all’alt della Polizia durante un posto di controllo predisposto in via Trento. La volante ha intimato l’alt all'auto poiché insospettita dalla guida pericolosa messa in atto dal conducente che, sebbene si fosse accorto della presenza dei poliziotti, ha continuato la marcia e alla vista degli Agenti ha accelerato per evitare il controllo. I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento che, nel frattempo, guidava in maniera pericolosa, ignorando le norme del codice stradale, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. L’inseguimento è durato diversi chilometri, attraversando varie zone del centro cittadino, fino a quando una volante giunta in soccorso ha intercettato e bloccato l'uomo all’altezza di strada XII luglio. Si è mostrato subito insofferente al controllo di polizia ed in evidente stato di ebbrezza, desumibile dall’ equilibrio precario e dal forte alito vinoso. Il soggetto si è immediatamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico nel sangue. L’umo è stato accompagnato in Questura per essere fotosegnalato dal personale della Polizia Scientifica. Denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida in stato di ebbrezza. Inoltre a carico dell’uomo sono stati elevati 13 verbali al codice della strada per tutte le infrazioni commesse durante il folle inseguimento, per un ammontare complessivo di 2024 euro. Al 43enne è stata altresì ritirata la patente.