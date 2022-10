Folle inseguimento sulla provinciale per Noceto: forza il posto di blocco, poi l'auto rubata finisce in un campo. E' caccia al ladro

Forza il posto di controllo sulla provinciale per Noceto e termina la corsa con l'auto che finisce fuori strada, in un campo. Il ladro riesce a scappare, ma l'auto rubata con all'interno orologi e la merce di alcuni furti in appartamento, rimane lì. Ora si cercano i proprietari.

I carabinieri della Stazione di Collecchio, ieri sera, sono stati allertati dalla centrale operativa per la presenza di un veicolo rubato in provincia di Reggio Emilia, utilizzato per compiere furti in abitazione, in transito nell’area di riferimento. Subito la pattuglia, con l’ausilio di alcuni colleghi liberi dal servizio che si trovavano in zona, si sono messi alla ricerca dell’auto che veniva intercettata, poco dopo, lungo la provinciale per Noceto. L’uomo alla guida, all’alt dei militari, forzava il posto di controllo, tentando la fuga. L’auto, dopo un breve inseguimento, usciva dalla carreggiata, terminando la folle corsa in un campo.cL'uomo alla guida riusciva a fuggire, scappando a piedi tra i campi; l’auto, rubata provincia di Reggio Emilia, invece, veniva recuperata e, all'interno della stessa, venivano rinvenuti alcuni attrezzi da scasso, orologi ed altra refurtiva. Il tutto è stato sequestrato per effettuare accertamenti tecnici finalizzati all’individuazione dei responsabili.