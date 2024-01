Follia a Cesena: il portiere parmigiano Rinaldi colpito con un pugno dal padre di Shpendi

Nel finale della partita Cesena-Olbia, è andato in scena un furioso parapiglia in campo. L'intervento in uscita del portiere Filippo Rinaldi (in prestito ai sardi dal Parma) nei confronti di Shpendi, che era entrato da pochi minuti, è stata la scintilla che ha acceso il grande fuoco. Il giovane albanese è stato costretto ad uscire per una ferita al sopracciglio. Nel finale la furia del papà dell'attaccante si è scagliata contro il portiere parmigiano: è entrato in campo per 'farsi giustizia' da solo nei confronti. L'uomo avrebbe aggredito il giovane portiere prima di essere fermato da alcuni giocatori e dirigenti che non sono riusciti a evitare il contatto. Shpendi senior ha colpito con un destro sul volto Rinaldi. Sugli spalti anche il direttore dell'Area prestiti del Parma, Alessandro Lucarelli, presente per visionare il portiere in prestito ai sardi ma di proprietà crociata.

