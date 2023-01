Fontanellato, i carabinieri intimano "l'Alt" ma i ladri a bordo di un'auto rubata non si fermano e fuggono

Erano pronti a commettere furti ma sono stati scoperti dalla pattuglia della Stazione di Fontanellato. È accaduto nella notte in paese quando le pattuglie della Stazione e del Radiomobile, già impegnate in quell’area nell’ambito dei servizi di perlustrazione del territorio recentemente intensificati per il contrasto ai reati contro il patrimonio, hanno intercettato un’autovettura rubata ad inizio dicembre in provincia di Mantova. Alla vista dei Carabinieri che intimavano "l’Alt”, il conducente è fuggito, dopo un breve inseguimento, poi il veicolo è stato abbandonato in via Aimi ed i tre sono fuggiti, riuscendo a far perdere le tracce nelle campagne circostanti, favoriti dall’oscurità. Nel corso delle ricerche i malviventi venivano individuati in Frazione Paroletta, intenti ad armeggiare su un furgone.

Uno dei fuggitivi, accortosi dell’arrivo dei militari, avvisava i complici che nuovamente scappavano facendo perdere definitivamente le proprie tracce. All’interno del veicolo abbandonato, sono stati rinvenuti attrezzi da scasso. Il mezzo è stato restituito al proprietario.