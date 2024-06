Fontanellato, tenta il suicidio impiccandosi: salvato dai carabinieri

Un cinquantenne, da tempo in stato di depressione, prima di compiere un insano gesto, ha inviato una fotografia con il cappio al collo a un conoscente, e ha spento il cellulare. Questi, cogliendo la drammaticità del gesto e non avendo idea di dove reperire l’amico che aveva cambiato casa da qualche tempo, ha avvertito il 112. L’operatore della centrale operativa dei Carabinieri di Fidenza, ha raccolto tutti i dati a disposizione e ha attivato la pattuglia della Stazione Carabinieri di Fontanellato, in servizio perlustrativo. I due militari, ricevuto l’ordine, si sono immediatamente attivati per l’identificazione della persona in pericolo, conosciuta vagamente e, soprattutto, per l’individuazione della sua nuova residenza: nonostante fosse orario di lavoro, infatti, dalla fotografia sembrava che il soggetto si fosse appartato in un luogo domestico. Nel giro di pochi minuti i Carabinieri, tra risconti anagrafici e informazioni carpite da conoscenti, hanno individuato la potenziale dimora della persona di mezza età. Il telefono era spento. L’auto regolarmente parcheggiata. Nessuno rispondeva al citofono. I Carabinieri intuendo la gravità della situazione ed il significato di tali dati di fatto, avvertendo la drammaticità del momento, senza attendere l’arrivo di Vigili del Fuoco e sanitari del 118, hanno scavalcato il cancello e sfondato la porta d’ingresso in ferro. In casa sembrava non esserci nessuno, ma i carabinieri verificando tutti gli ambienti hanno rinvenuto l’uomo nel sottotetto. I Carabinieri, senza perdere tempo lo sollevavano, liberandolo e verificato la presenza di un flebile battito cardiaco, si sono immediatamente attivati nelle operazioni di primo soccorso, chiedendo l’intervento di personale sanitario. Alternandosi, i due militari, addestrati a fronteggiare evenienze di quel tipo, si sono quindi prodigati nelle operazioni di rianimazione, sino all’arrivo del 118 con l’elisoccorso. Il personale sanitario è intervenuto quindi nelle procedure salva vita, trasportando l’uomo all’ospedale di Parma, in codice rosso, vivo, sebbene in condizioni critiche. Come evidenziato dai sanitari intervenuti, fondamentale è stato l’intervento dei due Carabinieri che hanno messo in atto le manovre salva vita.