Fontevivo, lavori di manutenzione sulla rete idrica: problemi di erogazione il 24 gennaio

Interventi di manutenzione sulla rete idrica a Fontevivo da parte di Emiliambiente mercoledì 24 gennaio, dalle 8 e per l'intera giornata.

Si potrà assicurare un minimo di servizio facendo ricorso ad interconnessioni secondarie: in ogni caso è possibile che venga a mancare l'erogazione. Gli impianti devono essere considerati sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento