Fontevivo, scontro tra due auto: conducenti al Pronto Soccorso

A Fontevivo, in mattinata, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. Lo scontro frontale è stato registrato intorno alle 7:30, sulla Statale 9 quando per cause ancora in corso di accertamento, due macchine si sono urtate tra loro, con i due automobilisti che hanno riportato traumi di media gravità. Sul posto gli uomini del 118 per prestare i soccorsi e accompagnare i feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore.