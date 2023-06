Nascondeva in casa moto e biciclette rubate, 17enne minaccia i carabinieri: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro hanno denunciato alla Procura dei Minori di Bologna un 17enne per: riciclaggio e minaccia a pubblico ufficiale. I militari, nei giorni scorsi, hanno controllato nel piazzale della scuola del paese la targa di un motociclo che, da accertamenti della banca dati della motorizzazione non risultava essere oggetto di furto ma, apparteneva ad un mezzo diverso da quello dove era installata. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’istituto, veniva individuato nel 17enne il conducente che, convocato e messo davanti alle proprie responsabilità minacciava verbalmente il capo pattuglia.

I militari procedevano al sequestro del mezzo ed a seguito di ulteriori verifiche, sebbene il motociclo fosse privo di numero di telaio e segni identificati, si risaliva al proprietario a cui era stato rubato a fine aprile a Parma, a cui veniva riconsegnato. La perquisizione domiciliare, richiesta all’Autorità Giudiziaria per ricercare ulteriore elementi a sostegno dell’attività investigativa ha consentito di rinvenire parti della moto in uso al giovane e, altro materiale di probabile provenienza illecita tutto sottoposto a sequestro tra cui: una moto da trial con telaio abraso e relativi parti del motore, biciclette, oggetti idonei allo scasso e una lancia idropulitrice di un autolavaggio risultata, da attività informativa, oggetto di furto in un lavaggio di Fornovo Taro che, veniva riconosciuta dal proprietario. Il 17enne al termine è stato denunciato per riciclaggio e minaccia a pubblico ufficiale nei confronti del capopattuglia.