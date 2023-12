Fornovo, hashish e contante in macchina: denunciato un 18enne

Nella serata di ieri i carabinieri di Fornovo, durante il loro servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura con alcuni giovano a bordo, che sostava nei pressi di una stradina secondaria ed appartata. I militari hanno deciso di approfondire il controllo per verificare che a bordo non vi fossero malintenzionati o persone che avessero bisogno di aiuto. A bordo c'erano tre ragazzi della zona, uno dei quali in particolare, il proprietario del veicolo, si è mostrato sin dall’inizio molto nervoso. Sottoposti a perquisizione, mentre i due passeggeri risultavano negativi, i carabinieri hanno trovato nell’auto del 18enne diversi pezzetti di hashish, per un totale di circa 20 grammi, destinata probabilmente allo spaccio, oltre 150 euro in banconote da 5 e 10 euro, frutto di cessioni precedentemente effettuate. Il giovane è stato accompagnato in caserma a Fornovo, dove è stato denunciato per possesso finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’hashish e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.