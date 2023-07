Fornovo, i carabinieri trovano una pistola abbandonata in strada: denunciato il proprietario 30enne

I carabinieri di Fornovo hanno denunciato per possesso abusivo di arma un 30enne del posto. Le indagini sono nate dal rinvenimento da parte dei militari di una pistola abbandonata in strada durante un controllo del territorio. Si è scoperto che l’arma era stata lasciata dall’uomo che, alla vista della pattuglia, se ne era disfatto, non avendo titolo a portarla. Dichiarava di averla a sua volta rinvenuta in un cassonetto e di aver pensato di poterla rivendere.