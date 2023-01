Paura a Fornovo, sei persone intossicate dal monossido di carbonio: ricoverate in ospedale

Paura nella serata di mercoledì 25 gennaio a Fornovo, all'interno di un'abitazione collocata nella frazione di Neviano dè Rossi. Sei persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio, per cause in corso di accertamento. L'episodio si è verificato verso le ore 23: le persone, alcune delle quali appartengono allo stesso nucleo famigliare, si trovavano all'interno dell'abitazione. Poco dopo è scattato l'allarme: forse a causa del malfunzionamento di una stufa i sei sono rimasti intossicati. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Parma e le ambulanze, che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Vaio di Fidenza, all'interno della camera iperbarica.

IN AGGIORNAMENTO