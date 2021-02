Fornovo, sgomberato il casello ferroviario: sei occupanti denunciati

Sei persone, che occupavano abusivamente da tempo, uno stabile abbandonato nei pressi della stazione ferrovia di Fornovo sono state sgomberate, nella giornata di ieri, dagli agenti della polizia ferroviaria di Parma. I sei occupanti sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni ed edifici.

L'intervento di sgombero è stato realizzato dopo la segnalazione dell'Amministrazione comunale e in collaborazione con il personale di protezione aziendale Rfi-Toscana, che ha messo in sicurezza lo stabile.

Le persone presenti all'interno, appartenenti alle fasce deboli, sono state prese in carico dai servizi sociali che hanno trovato per loro un allogio, in collaborazione con associazioni di volontariato e realtà parrocchiali del territorio.