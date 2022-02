Pestati a sangue da una baby gang davanti a scuola: due studenti feriti

Due studenti che frequentano l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Carlo Emilio Gadda di Fornovo sono stati pestati, nei giorni scorsi, nei pressi dell'Istituto scolastico da un gruppetto di coetanei che hanno agito con le modalità tipiche della baby gang. Dopo aver accerchiato e preso a pugni uno dei due ragazzi hanno aggredito anche l'amico, che si è schierato in difesa del primo.

Entrambi sono rimasti feriti: uno dei due è stato portato al pronto soccorso per le cure mediche ed ha riportato la frattura del setto nasale. Sul gravissimo episodio stanno indagando i carabinieri: i ragazzi coinvolti, insieme ai genitori, hanno presentato denuncia per l'aggressione subita. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l'episodio e di arrivare all'identificazione del gruppetto di giovani che si è reso protagonista del brutale pestaggio. Le cause della violenza non sono ancora chiare: