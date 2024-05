Forza il distributore automatico e ruba le monetine: denunciato 50enne

I carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne italiano, allo stato ritenuto il presunto autore del reato di furto aggravato e danneggiamento.

L’episodio risale ad un paio di settimane fa quando l’indagato ha deciso di utilizzare il distributore di bevande come uno sportello bancomat. Dopo la denuncia sporta dai responsabili della ditta, i Carabinieri di Strada Garibaldi hanno dato il via alle indagini acquisendo in primis le registrazioni del sistema di video sorveglianza.

Analizzando fotogramma dopo fotogramma e confrontandoli con le foto acquisite dai vari sistemi informativi, i militari sono riusciti a individuare il presunto autore del fatto.

Acquisiti tutti gli elementi probatori, effettuati i necessari e doverosi riscontri, fatto salvo il principio di innocenza fino ad emissione di sentenza definitiva, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. parmigiana il 50enne, residente a Parma, gravato da precedenti specifici, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.