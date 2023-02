Forza Italia in soccorso dei disabili: "Rendere accessibile anche a loro la stazione di Borgotaro"

Rendere accessibile ai disabili la stazione di Borgotaro. Lo chiede con un'interrogazione Valentina Castaldini (Forza Italia). “La stazione -ha puntualizzato la consigliera- è servita da quasi 110 treni che collegano Parma e La Spezia e conta, in base agli ultimi dati della Regione, 1.056 passeggeri di media al giorno. Si tratta di un’infrastruttura indispensabile per la città e per tutta la comunità montana della vallata parmense. Diversi viaggiatori hanno sollecitato la ristrutturazione e l’ammodernamento della stazione e il prolungamento dell’orario di apertura della sala d’aspetto, attualmente minore rispetto alla fascia orario di servizio dei treni. Inoltre, il servizio ascensori è sospeso da luglio 2022, causa lavori, e quindi non è possibile, in particolare per chi ha disabilità accedere ai binari successivi al secondo. Occorre dunque intervenire per il miglioramento il servizio, con particolare attenzione per chi ha difficoltà motorie”.