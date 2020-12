Frana a Romezzano: isolate una cinquantina di persone

L'abbondante nevicata ha causato problemi non solo in città. Si segnalano diverse situazioni da monitorare in provincia, a Bedonia in particolare, dove è stata chiusa per uno smottamento la fondovalle Ceno tra Anzola e Romezzano. La frana ha isolato alcune famiglie delle frazioni dell’alta Valceno (Spora-Romezzano Costa d’Azzetta e Travaglini). Isolati quindi Romezzano, Spora, Costa d'Azzetta e Travaglini. Si segnalano diverse strade con le piante cadute che ostruiscono il passaggio. Attualmente la strada è parzialmente riaperta, ma sono presenti ancora i mezzi sul posto perché si segnala una situazione di pericolo.

