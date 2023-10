Frana ad Armorano, strada completamente bloccata

Durante la notte i Carabinieri della Stazione di Calestano sono intervenuti sulla Strada Provinciale n. 15, all’altezza della Località Armorano nel comune di Calestano a causa di una frana che ha interessato completamente la strada. I militari si sono subito prodigati per evitare situazioni di pericolo alla viabilità a causa della scarsa visibilità dovuta al buio della notte e alla foschia. Una volta scongiurato qualunque pericolo i miliari hanno attivato la Protezione Civile di Calestano e personale della Provincia di Parma per le operazioni di chiusura della strada e il successivo ripristino della circolazione ed informato il Sindaco che si è recato sul luogo per verificare personalmente lo stato dei luoghi. La Provinciale collega i Comuni di Calestano e Berceto, lungo la Val Baganza, e le loro frazioni, che non sono rimasti isolati per l’esistenza di altre arterie stradali alternative. Le operazioni di sicurezza del costone franato e la pulizia della strada per la riapertura della circolazione avverranno nella giornata odierna.