Franco Gigliotti, scatta la sorveglianza speciale per cinque anni

Scatta la sorveglianza speciale per Franco Gigliotti, imprenditore residente da anni a Parma e originario di Crotone, arrestato e condannato nell'ambito dell'operazone Stige. Il Tribunale ha deciso anche di dissequestrare buona parte dei beni che sono riconducibili a lui e che erano stati precedentemente posti sotto sequestro. Il provvedimento di sorveglianza speciale nei confonti dell'impenditore sarà applicato per i prossimi cinque anni: il provvedimento potrebbe però andare incontro ad una revisione in appello.

Franco Gigliotti è stato condannato a otto anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, non ancora definitiva) e nell'operazione Work in Progress condotta dalla Procura ordinaria di Parma, alla pena di 6 anni e mesi 4 per i reati di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (sentenza del Gup di Parma non ancora definitiva).

Co'è la Sorveglianza speciale

La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione personale, che colpisce e limita la libertà del soggetto destinatario. Il sorvegliato speciale, quindi, è una persona indiziata o sospettata di aver commesso un crimine, senza che necessariamente per lo stesso sia già stato rinviato a giudizio. La sorveglianza speciale consiste nell'obbligo di evitare che determinati soggetti, sospettati di avere contatti con la criminalità organizzata o, comunque, di essere frequentatori abituali di persone o ambienti dove si è soliti delinquere, abbiano contatti con altri pregiudicati oppure frequentino tali locali.