Frane sulle strade provinciali: tecnici e operatori al lavoro

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica alcuni aggiornamenti sulla situazione delle strade provinciali.



1. Verrà interrotto il traffico sulla Sp 308 di Fondovalle Taro, ad oggi aperta a senso unico alternato, in direzione Borgotaro, dopo Solignano, all’altezza della stazione di Valmozzola.

La circolazione verrà comunque mantenuta utilizzando, con percorrenza sempre a senso unico alternato, il piazzale prospiciente l’area della vecchia stazione ferroviaria di Valmozzola. L’intervento si è reso necessario a causa di un massiccio distacco di pietrame e di rocce sovrastanti la sede stradale, che rischia di strappare le apposite reti di contenimento.



2. Viene mantenuta aperta, a senso unico alternato, la Sp 61 di Calestano – Langhirano all’altezza di Fragno, utilizzando un’apposita pista che aggira il distacco franoso che si è manifestato nei giorni scorsi.



3. Rimane chiusa la Sp 103 di Cacciarasca, in località Folta, a causa del riversarsi sulla strada di un rilevante quantitativo di materiale non ancora stabilizzato, appartenente al movimento franoso dei giorni scorsi.



4. Resta sotto osservazione l’avvallamento stradale che si è verificato sulla Sp 114 di Valbona, che collega Berceto al casello autostradale dell’A15.



Tecnici e operatori della Provincia sono impegnati incessantemente sulle nel continuo monitoraggio delle criticità che si sono manifestate a seguito del maltempo dei giorni scorsi.