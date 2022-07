Maxi frode sui bonus edilizi, il Comandante della Finanza: "Lavori mai effettuati su centinaia di immobili inesistenti"

Bonus edilizi per lavori mai eseguiti e riferiti ad immobili inesistenti. Crediti d'imposta illeciti per oltre 110 milioni di euro. Quattro misure cautelari, di cui tre in carcere, dodici indagati. Sono questi i numeri della maxi operazione della guardia di finanza di Parma - con le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma. Parla il Comandante della Finanza Fernando Capezzuto: "Centinaia di immobili sono risultati inesistenti: in alcuni casi anche in comuni che erano stati soppressi da tempo".