Frode fiscale da 62 milioni: indagine a Reggio Emilia, perquisizioni a Parma

Una maxi frode fiscale da 62 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di Finanza a Reggio Emilia. L'operazione ‘Titano’ vede 50 indagati. Le 80 perquisizioni hanno riguardato anche Parma.

L’indagine ha smascherato società cartiere riconducibili principalmente ad un pregiudicato residente in provincia di Reggio Emilia, “costituite al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti di terze società, presunte utilizzatrici delle stesse, al fine di consentire alle stesse l'evasione delle imposte sui redditi e dell’IVA, a beneficio della consorteria criminale”, spiegano le Fiamme Gialle.

Le cartiere risultavano esercitare formalmente attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, macchine per l’edilizia, imballaggi, computer e commercio al dettaglio di prodotti via internet, mentre le società utilizzatrici operano nel campo del commercio all’ingrosso degli imballaggi, dell’edilizia e dell’abbigliamento.

I sigilli sono scattati per 8 società presenti in Italia e per 9 dei rappresentanti legali e/o amministratori delle stesse, per le quali il Giudice ha statuito che, grazie alla frode perpetrata, hanno conseguito un profitto illecito di 6 milioni di euro.