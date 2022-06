Frontale sulla via Emilia a Fontanellato, un'auto finisce in un fosso

Lunedì di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti sulla via Emilia, a Fontanellato, per un incidente che si è verificato intorno alle 17:30. Uno scontro che ha coinvolto due auto, una di queste in seguito al contatto frontale è finita nel fosso. L'autista non ha riportato danni, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco perché l'auto era alimentata a metano. Grazie al lavoro della squadra di Fidenza, la situazione è stata riportata alla normalità. Nessun problema per i conducenti, rimasti illesi dopo lo scontro.