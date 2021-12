Frontale tra Borgotaro e Ostia Parmense: due feriti

Un altro incidente sulle strade della provincia si è verificato sabato sera, tra Ostia Parmense e Borgotaro, intorno alle 20. Uno scontro che ha coinvolto sei persone. Due di loro, feriti non in maniera grave, sono finiti al Pronto Soccorso, dopo un frontale le cui cause sono ancora in corso d'accertamento. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco di Borgotaro, le ambulanze dell'assistenza pubblica di Borgotaro l'automedica.