Traversetolo, in casa ha un fucile a pompa calibro 12 non registrato: denunciato 59enne

Nel corso della giornata di ieri, i carabinieri di di Traversetolo hanno effettuato una serie di controlli ai cittadini detentori di armi per verificare il rispetto

della normativa. In particolare, ieri mattina, i militari hanno controllato, tra gli altri, un uomo italiano, residente nella cittadina della pedemontana. In casa sua è stato trovato un fucile a pompa, calibro 12, con regolare matricola. All’esito degli accertamenti, il fucile è risultato regolarmente acquistato dal 59enne nel mese di marzo, ma mai denunciato ai carabinieri.

Per tale motivo il fucile è stato sottoposto a sequestro penale ed il soggetto è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di armi. Inoltre, sono state sottoposte a sequestro amministrativo una pistola semiautomatica calibro 7.65 ed una serie di munizioni di vario calibro, legalmente detenute.