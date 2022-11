Pellegrino, detenevano illegalmente tre fucili: padre e figlio denunciati dai carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense, hanno eseguito diversi controlli finalizzati ad accertare la regolare detenzione di armi e munizioni, nel rispetto della normativa vigente, nell’ambito dei quali hanno individuato due persone, ritenute presunte responsabili del reato di detenzione abusiva e omessa custodia di armi e munizioni.

I militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 60enne, per detenzione abusiva di armi in quanto a seguito del controllo presso l’abitazione hanno rinvenuto tre fucili, di proprietà del figlio, custoditi senza avere alcun titolo autorizzativo. Il figlio inizialmente è stato denunciato per omessa custodia di armi ma, dagli accertamenti dei militari è emerso che l’uomo, da alcuni anni, non ha rinnovato il permesso di detenzione e pertanto è stato denunciato per detenzione abusiva delle stesse. I fucili sono stati sequestri.

L’attività costante di verifica della regolarità della documentazione presentata, dei requisiti psico-fisici, della rispondenza delle modalità di detenzione alle disposizioni di sicurezza sulla custodia delle armi e munizioni, testimonia l’impegno costante dei Carabinieri in una materia delicata come quella delle armi, che non deve essere mai trascurata o trattata con superficialità da chi, a qualsiasi titolo, si assume la responsabilità di detenerne una.