Fuga di gas sulla via Emilia: traffico in tilt e tratto chiuso in entrambe le direzioni

Una fuga di gas sulla via Emilia, causata dal danneggiamento di un metanodotto a San Prospero, ha provocato il blocco del traffico, mandandolo in tilt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per rimettere in sicurezza la zona. Il danno potrebbe essere stato causato da un agricoltore che si trovava a bordo di un mezzo agricolo.

In particolare, la Statale 9 “via Emilia” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa della fuga di gas all’altezza del km 196, in località La Catena. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza. Il flusso veicolare in direzione Parma è deviato al km 195,500 sulla strada provinciale 52, invece il traffico in direzione Reggio Emilia è deviato al km 196,500 sulla viabilità alternativa locale

IN AGGIORNAMENTO