Nella tarda mattinata di lunedì 3 giugno si è verificata una fuga di gas in via Berzioli, nel quartiere Montanara. La causa, secondo le prime informazioni, sarebbe il tranciamento di un tubo della media pressione da parte di alcuni operai. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre agli operatori di Iren. Gli addetti del 115 hanno messo in sicurezza l'area mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare la fornitura.