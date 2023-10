Senza patente fugge all'alt dei carabinieri: inseguito sull'Asolana, identificato e denunciato dopo poche ore

Nel primo pomeriggio di ieri, 8 ottobre, i carabinieri della Stazione di Colorno hanno intimato l’alt a una Volkswagen Golf di colore nero che percorreva la strada Asolana con direzione Parma Colorno.

Il conducente, fingendo di accostare, ha accelerato all’ultimo momento scappando. Ne è scaturito un breve inseguimento, con la collaborazione della Centrale Operativa della Compagnia di Fidenza, che ha inviato altre pattuglie in supporto. Il veicolo nonostante tutto riusciva a dileguarsi fra le strade cittadine, venendo però rintracciato e controllato a seguito di una mirata attività info investigativa, dopo un paio d’ore. Lo stesso infatti veniva localizzato sulla strada tra San Polo e Colorno, dove i carabinieri hanno organizzato un dispositivo per bloccare il veicolo. L'automobilista è risultato essere diverso dall’autore della fuga di poco prima.

I conseguenti approfondimenti hanno permesso ai carabinieri di individuare in breve tempo il responsabile della fuga: si trattava di un 20enne residente a Parma, conoscente e connazionale dell’ignaro proprietario del veicolo, privo della patente di guida, in quanto mai conseguita.

I carabinieri, al termine di tutti gli accertamenti del caso, dopo avere reperito il vero responsabile della fuga, gli hanno contestato circa 6.000 euro di sanzioni amministrative, per aver guidato senza patente, per non essersi fermato all’alt e infine per il sistema di scarico non omologato del veicolo, violazione che comporta anche la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e del fermo del veicolo sino a collaudo presso gli uffici della Motorizzazione Civile.