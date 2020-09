Fumogeni e cori da stadio in piazza a Busseto: giovani multati per assembramento

Si sono presentati in piazza a Busseto ed hanno dato vita ad una manifestazione improvvisata con tanto di fumogeni e cori da stadio. Alcuni giovani, l'altra sera, si sono radunati in piazza Verdi a Busseto: dopo pochi minuti sono stati identificati e poi multati per assembramento dai carabinieri di Busseto. I militari sono arrivati sul posto in pochi attimi, dopo la segnalazione di alcuni residenti, infastiditi dai rumori del gruppetto di giovani. La sanzione che è stata comminata ad ogni persona presente in piazza è stata di 400 euro, come previsto dalle norme anti contagio da coronavirus.

