Fungaiola dispersa sul Monte Groppo: si attivano le ricerche ma lei rientra in autonomia

Il Saer stazione Monte Orsaro è stato attivato dalla Centrale Operativa 118 per una fungaiola dispersa in località Squarci (Monte Groppo).

La donna, 40 anni di Brescia, era con il suo compagno alla ricerca di funghi quando ad un certo punto si è allontanata perdendo le tracce del compagno ed essendo senza cellulare non ha potuto nemmeno mettersi in contatto con lui. L'uomo, preoccupato e non sapendo come mettersi in contatto con la donna, ha allertato i soccorsi e sul posto sono intervenute due squadre via terra della stazione Mt Orsaro e una dei Vigili del Fuoco (attivati dalla stazione dei Carabinieri): i soccorritori si sono recati alla zona del crinale, luogo in cui si erano perse le tracce della bresciana, per iniziare le ricerche sui versanti (parmigiano e toscano).

Mentre da un lato le squadre avevano già allestito il campo base in località Squarci e iniziato a battere la zona del crinale, dall'altro la donna, avendo perso il senso dell'orientamento, si era trovata sul versante toscano del monte per cui non riuscendo più a far ritorno da dove era giunta ha iniziato a chiamare a gran voce i soccorsi: un uomo che si trovava in zona per un'escursione ha sentito le urla della fungaiola e dopo averla raggiunta l'ha accompagnata alla sua auto e riportata in località Squarci dove si trovava la sua auto e il campo base del Saer. La donna, priva di problemi sanitari è poi rientrata a casa in autonomia.