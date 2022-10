Fungaioli bergamaschi si perdono: ritrovati dal Saer sul Monte Orsaro

Una coppia di amici ha perso l'orientamento mentre era impegnata nella ricerca di funghi e il Soccorso Alpino Emilia-Romagna, stazione Monte Orsaro, è intervenuto per recuperarli e ricondurli alla loro auto. È successo nel pomeriggio di oggi: due signori, uno di 74 e l'altro di 76 anni residenti in provincia. Bergamo, si sono recati in zona Passo del Brattello (tra i comuni di Borgotaro e Pontremoli) alla ricerca di funghi ma, nella ricerca, hanno perso l'orientamento.

Trovandosi in difficoltà, si sono messi in contatto con una conoscente, che ha allertato i soccorsi. La centrale operativa del Saer si è messa in contattao con i due fungaioli riuscendoli a geolocalizzare tramite l'invio di un Sms-locator, per avere le loro coordinate e far giungere sul target in modo celere i soccorritori. Dopo poco quindi due squadre del Soccorso Alpino sono giunte con i mezzi fuoristrada nella zona e hanno trovato i due cercatori di funghi: constatato il loro stato di salute, li hanno riaccompagnati alla loro auto senza bisogno di interventi sanitari.