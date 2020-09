Fungaiolo 72enne disperso ad Albareto: ritrovato e messo in salvo dall'elicottero del Soccorso Alpino

E' stato ritrovato nella mattinata di venerdì 18 settembre il fungaiolo di 72 anni disperso dal pomeriggio del 17 settembre tra Albareto e Rovinaglia, in località Valdena. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato ritrovato da una squadra del Soccorso Alpino e messo in salvo dall'elicottero arrivato da Pavullo. Le sue condizioni di salute sarebbero discrete.

Fungaiolo 72enne disperso ad Albareto

Un fungaiolo di 72 anni è disperso da ieri pomeriggio, giovedì 17 settembre, in località Bocca di Nola, tra Albareto e Rovinaglia. Gli amici dell'uomo non lo hanno visto tornare dopo che si era addentrato nel bosco, alla ricerca di funghi, ed hanno fatto scattare l'allarme. Da quel momento alcune squadre di terra dei Vigili del Fuoco di Borgotaro hanno iniziato a cercarlo in zona: hanno scandagliato il territorio ma le ricerche non hanno dato esito. Nella mattinata di oggi, venerdì 18 settembre, le squadre dei soccorritori hanno ripreso le ricerche: sul posto sono arrivate anche le unità cinofile e l'elicottero del reparto volo di Bologna. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile, i carabinieri e i tecnici del Soccorso Alpino.