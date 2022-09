Lagdei, fungaiolo 78enne ha un forte dolore al ginocchio: recuperato dal soccorso alpino

Nel primo pomeriggio è stata attivata la stazione Monte Orsaro del Saer per un fungaiolo di 78 anni che ha riportato un forte dolore al ginocchio. Fortunatamente non è avvenuto nessun incidente durante l’escursione che ha causato il dolore ma da quando l’uomo ha iniziato ad accusare il male non gli è più stato possibile proseguire nel tragitto. L’uomo, originario di Cavriago, si trovava in zona Ponte Cogno in zona Lagdei con un amico per cercare funghi quando il dolore all’arto inferiore si è fatto sentire in modo forte e i due si trovavano a distanza di circa 800 metri dall’inizio del sentiero. La stazione del Saer, attivata dal 118, è giunta sul luogo con due squadre e la prima arrivata, grazie all’ausilio del fuoristrada, è riuscita ad arrivare sul target e a caricare i due uomini nel mezzo per portarli all’inizio della strada sterrata dove si trovava l’ambulanza. I sanitari del 118 hanno visitato il fungaiolo che successivamente ha deciso di rientrare a casa in autonomia con l’amico.