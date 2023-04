San Lazzaro, ritrovato il furgone per disabili della cooperativa la Bula: essenziale la segnalazione di un cittadino

Il furgone per il trasporto disabili della cooperativa La Bula, rubato da alcuni malviventi nei giorni scorsi, è stato ritrovato nel quartiere San Lazzaro. La segnalazione è arrivata da un cittadino che, dopo aver visto il post sui social network, ha riconosciuto il pulmino, anche se i ladri avevano tolto gli adesivi. "Ci hanno contattato attraverso la madre di una nostra volontaria" ci fanno sapere dalla cooperativa.

Il pulmino era stato portato via dal cortile interno di Strada Quarta, sede della cooperativa. La cooperativa aveva chiesto aiuto ai cittadini lanciando un appello sui social network. Proprio grazie ad una segnalazione si è arrivati al ritrovamento del mezzo. Le indagini per identificare gli autori del furto sono in corso.

"Il nostro pulmino è stato ritrovato - si legge in un post della cooperativa La Bula - In tarda mattinata, grazie a contatti tra privati cittadini è arrivata la segnalazione ad una nostra socia volontaria e abbiamo subito informato le forze dell'ordine! Siamo commossi e sollevati: si è mobilitata un'intera comunità: condivisioni tramite social, passaparola, stampa, forze dell’ordine. La solidarietà e la collaborazione di tutti ha portato a questo risultato: non solo nostro, ma di tutti"