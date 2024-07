Colorno: i carabinieri recuperano un furgone rubato

I carabinieri hanno recuperato un furgone rubato, di proprietà di una dita di un comune limitrofo a Colorno. Era stato rubato nel mese di giugno. Il proprietario accortosi del furto aveva sporto subito la denuncia ai carabinieri che hanno inserito la targa in Banca Dati, fra quelle da ricercare. Nei giorni scorsi la targa era stata rilevata dai sistemi di lettura targhe “occhi sempre aperti” installati in tutti i comuni della Bassa.

La segnalazione, trasmessa subito dalla Polizia locale ai Carabinieri di Colorno ha fatto scattare le ricerche nel territorio di competenza. I dati acquisiti, analizzati e geo referenziati sul territorio, hanno permesso di circoscrivere la zona di interesse investigativo alla frazione di S. Polo, dove era stato registrato l’ultimo passaggio del mezzo. I Carabinieri a questo punto, suddividendo l’area in quadranti e impiegando diverse pattuglie, dopo avere

setacciato una vastissima area urbana ed acquisite importanti informazioni sul territorio hanno individuato il mezzo, sapientemente nascosto fra la vegetazione in una zona di campagna, di non facile accesso.

A questo punto i militari, ritenendo che il mezzo non fosse stato abbandonato ma con tutta probabilità nascosto in attesa di essere utilizzato, sicuramente con finalità illecite, hanno deciso di predisporre un servizio di osservazione con lo scopo di intercettare gli autori del furto, qualora fossero tornati a prelevare il mezzo. Il servizio di osservazione, durato tutta la notte, non ha dato l’esito sperato, ed alle prime luci dell’alba il mezzo è stato recuperato dai carabinieri e dopo essere stato sottoposto ad accurati rilievi tecnici e stato restituito al legittimo proprietario. I militari ricordano sempre che “Accanto alle nuove tecnologie, la collaborazione dei cittadini è fondamentale, invitando sempre a segnalare ogni attività o movimento sospetto“.