Furgone tampona tir sull'A1: code e rallentamenti all'altezza di Fidenza

Sulla A1 Milano-Napoli all'altezza del tratto tra Fidenza e Fiorenzuola andando verso il capoluogo lombardo, ci sono 7 km di coda per un incidente avvenuto al km 76, in cui sono rimasti coinvolti un furgone e un camion. Al momento il traffico defluisce su una corsia. Sul posto sono presenti tutti mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia e gli agenti della Polizia Stradale di Parma. L'incidente ha provocato forti ripercussioni e rallentamenti anche sulla via Emilia, all'altezza di Fidenza. Il conducente del furgone è stato estratto dall'abitacolo, illeso.