Tentano di svaligiare gli appartamenti nella zona dello stadio: tre arresti dopo l’inseguimento

Tre arresti in flagranza di reato per tentata rapina e furto in abitazione. Nei guai sono finiti tre giovani di nazionalità albanese. Operazione dei carabinieri e della polizia che ieri sera intorno alle 21.45 sono intervenuti dopo una segnalazione di furti in zona stadio, esattamente in via Puccini. All’altezza del civico 10 hanno notato tre sospetti, che appena vista l’auto dei militari sono scappati. I carabinieri del radiomobile si sono divisi, nel tentativo di accerchiare i ladri, mentre è stato richiesto aiuto per cinturare al meglio la zona coinvolgendo la Sala Operativa della Questura al fine di organizzare la ricerca dei tre giovani. Nella circostanza è intervenuto il personale della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente e delle Volanti della Polizia di Stato in servizio. I tre ragazzi hanno continuato a correre, proseguendo sul lato ovest di un comprensorio abitativo. Finendo in una casa in costruzione, si sono nascosti nel seminterrato. Sono stati trovati e fermati lì. Rinvenuti monili in oro e orologi femminili.

I carabinieri e gli agenti di polizia hanno ricostruito il tutto attraverso una serie di denunce e di testimonianze. Su uno degli arrestati, oltre al reato di furto in abitazione, pende anche quello di rapina aggravata. I tre avevano la macchina parcheggiata con targa straniera dall’altra parte della strada, con 11 grammi di hashish all'interno, per uso personale. I ragazzi arrestati sono, appunto, tre albanesi: un 19enne, un 23enne e un 29enne. Due con precedenti di polizia, uno incensurato. Senza fissa dimora, uno di loro ha dichiarato di vivere a Pavia. Probabile che tutti vengano da quella zona. Grazie al supporto della stazione Oltrettorrente e della polizia che è arrivata in supporto, la zona è stata circondata. I giovani sono stati quindi bloccati in via Paganini.