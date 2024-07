Prende di mira lo stesso ristorante per tre volte e un prosciuttificio: denunciato 42enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato un 42enne italiano, gravato da numerose segnalazioni di polizia per reati analoghi.

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Parma nel contrastare il fenomeno della microcriminalità, con particolare attenzione ai reati così detti “predatori” che creano allarme sociale.

Il 42enne aveva preso di mira un ristorante ubicato in zona mercati, dove nel giro di pochi giorni aveva colpito tre volte. I fatti risalgono alla mattina del 7 luglio quando verso le 6.30 il sistema di allarme del ristorante era scattato a seguito dell’effrazione di una finestra e la titolare aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri. Nella circostanza, una pattuglia della Stazione di Parma Centro si era recata sul posto, e dopo un primo sopralluogo e l’acquisizione delle immagini video, in attesa della quantificazione del danno relativa al furto di alcune bottiglie di alcolici ed al prelievo del denaro del c.d. fondo cassa, aveva fin da subito riconosciuto e identificato l’autore nell’odierno indagato. Ma la cosa non è finita lì’, perché alle 23.30 circa dello stesso giorno il 42enne ha pensato bene di fare il “bis” rientrando all’interno del locale, sfruttando la finestra rotta dal medesimo la mattina. Anche in questo caso è scattato l’allarme e di conseguenza l’intervento dei Carabinieri. Dopo il sopralluogo, e la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza i militari hanno ritenuto che si trattasse della stessa persona ed in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dall’evento, si sono messi alla ricerca dell’uomo. Poco dopo la mezzanotte, la pattuglia, rintracciava nei pressi della stazione il 42enne che veniva accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Oltre ad essere stato riconosciuto dai militari, l’uomo indossava ancora gli stessi vestiti, immortalati dalle telecamere.

Ma l’attività investigativa intrapresa dei Carabinieri di Parma Centro, proseguiva poiché il 42enne in data 18 giugno si era reso responsabile di un ulteriore furto sempre in danno del medesimo ristorante, già denunciato dai proprietari. Anche in quell’occasione l’autore aveva trafugato alcune bottiglie di superalcolici. Il danno complessivo quantificato dai titolari, ammontava a più di 500 Euro.

Il 42nne, aveva commesso sempre nella notte del 7 luglio, un ulteriore furto, questa volta in danno di un prosciuttificio in zona Arco di S. Lazzaro, dove era riuscito ad asportare 12 Kg. di mortadelle, 5 Kg. di coppe e 5 Kg. di prelibati “strolghini”, per un valore di circa 1.200 Euro.

Formalizzata la denuncia, i Carabinieri hanno impiegato pochissimo tempo a risalire all’identità del presunto autore, che come negli altri casi corrispondeva all’odierno indagato.

Al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma in stato di libertà perché ritenuto responsabile di furto aggravato.