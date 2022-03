Furti, droga e guida in stato di ebrezza: foglio di via da Noceto ad un 43enne parmigiano

Ennesimo foglio di via a firma del Questore prodotto dalla Divisione Anticrimine della Questura. Questa volta ad essere stato raggiunto dal provvedimento è un 34enne parmigiano residente a Parma. In particolare l’uomo era stato denunciato nei mesi scorsi poiché sorpreso

a rubare bottiglie di alcolici in un supermercato nel Comune di Noceto.

Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura hanno pertanto istruito la pratica e tenuto conto dei precedenti dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, guida in stato di ebbrezza è stato ritenuto persona socialmente pericolosa. Tale valutazione è stata inoltre sorrette dalla circostanza che il 34enne è solito frequentare persone pregiudicate o gravate dall’Avviso Orale del Questore. Per questi motivi tenuto conto che l’uomo non è stato in grado di giustificare la sua presenza a Noceto si è valutato di allontanarlo per motivi legati al mantenimento della sicurezza pubblica.

Proprio per questo motivo e con lo scopo di limitare il protrarsi nel tempo delle condotte illecite dell’uomo, gli è stato notificato un provvedimento di divieto di ritornare nel Comune di Noceto per tre anni con obbligo di presentarsi in Questura. In caso di inadempienza è

prevista la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria che prevede che le persone allontanate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato. Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi. La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.