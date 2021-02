Furti e droga: denunciate due ragazze e segnalate alla Questura sei persone

Durante l'attività di controllo in provincia, i carabinieri hanno bloccato una 18enne e una 19enne per aver rubato all'interno di un negozio di profumi

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere i reati predatori, contrastare lo spaccio di droga. I Carabinieri della Compagnia di Fidenza assieme al Nucleo Cinofili di Bologna, ieri hanno denunciato per furto due ragazze di 18 e 19 anni sorprese all’interno di un negozio di Fontanellato ad asportare bigiotteria e profumi per un valore di 30 euro. Sono stati alla Prefettura come assuntori di sostanza stupefacente 6 persone e sequestrati complessivamente oltre 7 grammi di sostanza stupefacente di vario genere.