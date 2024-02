Furti, l'allarme del Comune: "Un'auto sospetta gira per Neviano e fa foto alle case"

Un'auto sospetta starebbe girando tra le abitazione del territorio del comune di Neviano degli Arduini starebbe facendo foto, forse per effettuare sopralluoghi in vista di possibili furti. E' questo l'allarme lanciato direttamente dal comune di Neviano sui social network. L'Amministrazione mette anche in guardia dai possibili truffatori che si fingerebbero carabinieri per riuscire ad entrare all'interno delle abitazioni.

Vi informiamo che nel territorio è stata avvistata un'auto sospetta che faceva foto alle case, vi invitiamo pertanto a fare attenzione nei prossimi giorni e di avvisare le forze dell'ordine chiamando il 112 (numero gratuito e attivo 24h su 24) tempestivamente nel caso in cui vedeste o succedesse qualcosa.

Vi chiediamo di prestare attenzione anche a far entrare in casa sconosciuti durante il giorno. In tutta la Provincia stanno girando truffatori che dicono di essere carabinieri. Se vi dovesse succedere, chiamate sempre il 112 per chiedere conferma prima di aprire la porta.